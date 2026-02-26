Умер народный артист Украины Роман Кофман: когда состоится прощание с ним

Роман Кофман

Народный артист Украины, композитор и дирижер Роман Кофман умер.

Печальную новость сообщили на странице в Facebook Национальной филармонии Украины. Романа Кофмана не стало 25 февраля. Его жизнь оборвалась в возрасте 89 лет. Точную причину смерти пока не сообщают. Тем временем в Национальной филармонии выражают искренние соболезнования его родным и близким.

"Есть очень печальная весть... Завершился земной путь выдающегося украинского дирижера, народного артиста Украины, многолетнего главного дирижера Академического симфонического оркестра Национальной филармонии Украины и Киевского камерного оркестра Романа Исааковича Кофмана. Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога", - говорится в сообщении.

Уже известна дата прощания с артистом. Романа Кофмана проведут в последний путь 27 февраля. Погребение состоится в 10:30 на главном общественном кладбище Иерусалима.

Отметим, Роман Кофман - украинский композитор, дирижер и народный артист Украины. Он окончил Киевскую консерваторию, после этого начал свой карьерный путь. Дирижер выступал с более 70-ю оркестрами Европы, Америки и других континентов. Роман Кофман был главным дирижером Киевского камерного оркестра, а с 2003 года до 2008-го был генеральным музыкальным директором Боннской оперы, где также руководил Бетговенским симфоническим оркестром.

Роман Кофман был награжден офицерским крестом первого класса ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", а также орденом "За заслуги" III степени.

Напомним, недавно стало известно, что умерла украинская актриса Ирина Черкасская. Артистки не стало в возрасте 85 лет.