Умер народный артист Украины Владимир Спивак

Владимир Спивак

Народный артист Украины, выдающийся дирижер Владимир Спивак умер.

Печальную новость сообщили на официальной странице в Facebook Ужгородского городского совета. Артист ушел из жизни 8 февраля. Владимира Спивака не стало в возрасте 67 лет. Причина смерти дирижера пока не сообщается.

"С глубокой скорбью восприняли известие об уходе в вечность Владимира Спивака - народного артиста Украины, выдающегося дирижера, человека, чье творчество объединяло людей и дарило свет и вдохновение многим поколениям слушателей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Григорьевича. Вечная память...", - говорится в сообщении.

Отметим, Владимир Спивак - выдающийся украинский дирижер. С 1982 года до 2005 он был руководителем оркестра, а также военным дирижером в Вооруженных силах Украины. 2005 года Владимир Спивак инициировал создание духового оркестра при Закарпатской областной филармонии, художественным руководителем и дирижером которого стал. Кроме того, он преподавал в Ужгородском институте культуры и искусств.

В 2008 году Владимира Спивака наградили званием заслуженного артиста Украины. Уже в 2019-м он стал народным.

