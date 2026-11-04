Умер один из самых известных режиссеров в жанре эротического кино Тинто Брасс, который снял "Калигулу"

Тинто Брасс / © Associated Press

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Умер известный итальянский кинорежиссер и сценарист Тинто Брасс, который снимал фильмы в жанре эротического кино.

Печальную новость о смерти кинодеятеля сообщили его жена Катерина Варци и дети Беатриче и Бонифачо, передает Ansa. Жизнь режиссера оборвалась утром, 4 ноября. Он умер в Риме в возрасте 93 лет. В последние минуты жизни рядом с Тинто Брассом были его родные и близкие.

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Причиной смерти режиссера стали осложнения на фоне тяжелых хронических заболеваний и ослабления организма. В частности, здоровье Брасса значительно ухудшилось еще в 2010 году, когда он перенес инсульт. Весной этого года у режиссера обнаружили заражение крови. Последние дни своей жизни он находился в тяжелом состоянии в больнице.

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Когда режиссера проведут в последний путь — неизвестно. Однако его семья сообщила, что церемония похорон будет частной.

Тинто Брасс / © Getty Images

Что известно о Тинто Брассе — итальянском режиссере

Тинто Брасс — культовый итальянский режиссер. Он родился 26 марта 1933 года в Милане. Сначала Брасс хотел посвятить свою жизнь праву и окончил соответствующий колледж. Однако жизнь распорядилась иначе.

В 1963 году Брасс представил свой дебютный фильм. Он начинал с авангардного кино и комедий, но впоследствии стал работать в эротическом жанре, исследуя человеческую чувственность, сексуальность и вуайеризм. Самые известные его фильмы «Калигула», «Салон Китти», «Ключ», «Миранда», «Паприка» и «Шалунья».

Напомним, 2 ноября прямо во время концерта внезапно умерла солистка украинского трио «Крайня хата» Иванна Ткачик. Артистки не стало в возрасте 60 лет.

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