Звезда 90-х, один из бывших солистов группы "На-На", Владимир Левкин умер.

Мужчины не стало сегодня, 17 ноября. Он умер в РФ в возрасте 57 лет, о чем сообщил ряд российских СМИ. По данным из росисточников, причиной смерти стал рак лимфатической системы.

К слову, путинист еще в 2000-х годах перенес две пересадки костного мозга после диагностирования онкологии четвертой стадии. После этого наступила ремиссия, и он начал появляться на светских мероприятиях, продолжая петь. Однако за несколько лет до смерти его самочувствие становилось все хуже. Как оказалось, рак вернулся и на этот раз унес жизни звезды 90-х.

Владимир Левкин

Отметим, что Владимир Левкин был активным пропагандистом, который публично поддерживал кровавые преступления РФ и восхищался действиями оккупантов. При жизни он даже наведывался в военкомат для поддержки, русских мужчин, которые мобилизовались. Интересно, что сам он не хотел воевать, а лишь предлагал приезжать на фронт с песнями.

Напомним, недавно умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная. Актриса запомнилась зрителю ролью соблазнительницы Анны Сергеевны.

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