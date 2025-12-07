Умер певец ADAM: Никитюк, Дорофеева, KOLA со слезами и другие отреагировали на смерть звезды

ADAM, Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Kola

Сегодня, 7 декабря, украинский певец ADAM умер после длительного пребывания в больнице в коме.

Так, более нескольких месяцев 38-летний артист в крайне тяжелом состоянии боролся с туберкулезным менингитом. Его жена Александра призвала всех неравнодушных молиться за здоровье Михаила и просила финансово помогать покрывать лечение. Тогда ряд украинских звезд сразу откликнулась на просьбу. Но, к сожалению, сердце звезды не выдержало. Печальное известие о талантливом исполнителе ошарашилj как поклонников, так и знаменитостей. У ADAM осталось двое детей.

Своих эмоций от потери не сдерживали Леся Никитюк и Надя Дорофеева, которые опубликовали в сториc разбитое сердце под песню «Повільно», KOLA, которая показала свое отчаяние со слезами, Наталка Денисенко и другие. Все они выразили искренние соболезнования семье покойного артиста и вспомнили теплые моменты, которые их связывали в творчестве.

Звезды отреагировали на смерть ADAM

«Боже, какая боль. Обнимаем сердцем вашу семью, сил» — MamaRika

«Сегодня аж темнее стало в два раза больше» — alyona alyona

«Это невыносимая боль… Потеря близкого человека, друга… Невыносимая…Миша, твои песни будут жить вечно. Я буду тебя вспоминать всегда с улыбкой и любовью. Мои соболезнования родным, я с вами. Сашуля моя, я с тобой мыслями и всем сердцем» — KOLA Звезды отреагировали на смерть ADAM

«В это просто не хочется верить. Самые искренние соболезнования родным и близким» — Roxolana

«Очень болезненные новости. Мои соболезнования Саше» — Наталья Денисенко Звезды отреагировали на смерть ADAM

«Десятки лет вместе. Много совместного творчества — сколько же его было… Сколько общих идей. Сколько всего родили вместе. Я видел твое становление с самого начала. Я видел, как росли твои дети. Мы снимали вместе видео, делали столько всего, что и не перечислить. Саня, держись. Это тяжело. Мы с тобой. Михаил. Царство Небесное. Светлая память» — Александр Пономарев

Звезды отреагировали на смерть ADAM

