Умер режиссер сериала "Карточный дом" Джеймс Фоли: известная причина

Джеймс Фоли / © Associated Press

Реклама

Известный американский режиссер Джеймс Фоли, работавший над сериалами "Карточный дом", "Твин Пикс", умер.

Звезда ушел в засветы в начале мая в 71-летнем возрасте. По данным представителя Джеймса, режиссер скончался "мирно во сне" в собственном доме в Лос-Анджелесе. Издание BBC сообщает, что по неофициальным данным причиной стала многолетняя борьба с раком мозга. Однако сейчас идет экспертиза.

Джеймс Фоли при жизни работал над созданием ряда популярных фильмов и сериалов. Среди них – эпизоды сериалов "Твин Пикс", "Ганнибал", "Миллиарды", 12 эпизодов "Карточного дома", ленты "Американцы", "Страх" и другие. Кроме того, в свое время он присоединился к франшизе продолжение фильма "Пятьдесят оттенков серого".

Реклама

Джеймс Фоли / © Associated Press

К слову, в творчестве Фоли не только фильмы и сериалы, но и музыкальные клипы. В частности, он работал над видеоработами для певицы Мадонны – Papa Don't Preach, Live to Tell и True Blue. Также режиссер сотрудничал с Шоном Пенном, Аль Пачино и Холли Берри.

Напомним, недавно жена ведущего Григория Решетника показалась под капельницами и объяснила, почему попала в больницу.