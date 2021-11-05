Умер режиссер Виталий Малахов: реакция Ефросининой, Сумской и других звезд

Знаменитости поддержали Дашу Малахову.

В четверг, 4 ноября, скончался выдающийся украинский режиссер, худруководитель и директор Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов.

Он был отцом ведущей и актрисы Даши Малаховой. О смерти близкого человека Малахова сообщила в соцсетях. В свою очередь знаменитости, которые хорошо знали и уважали Виталия Ефимовича, выразили соболезнование и поддержку семье Даши Малаховой.

Ольга Сумская

Боже мой, как же так? Дашенька, дорогая, это очень больно... Виталий Ефимович... Мастер! Спасибо за любовь к театру, за невероятный талант, за потрясающий творческий путь... Самые глубокие соболезнования

Виталий Малахов / facebook.com/malakhov.vitaly

Маша Ефросинина

Как грустно и больно начался этот день! Ушел мой учитель и наставник, человек, подаривший столице уникальный театр на Подоле…Выдающийся режиссер и революционер не только в своих постановках, но и в своем видении мира! Виталий Ефимович Малахов, знаю, что вы бы и сейчас пошутили, и все засмеялись бы сквозь горькие слезы…Так вы были устроены! Спасибо вам за все… R.I.P.

Анна Саливанчук

Не стало руководителя театра на Подоле, человека который вложил всю душу и силы в его развитие! Ты был для меня как второй отец! Виталий Ефимович Малахов. Как мне тебя будет не хватать, как нам всем будет вас не хватать. Спасибо вам за все. За то, что поверили в меня, дали шанс, научили доверять себе, не бояться сцены, я с вами сыграла более 18 главных ролей. Таких как вы не бывает. Я не видела людей, которые хотят учиться каждый день. Несмотря на свои 67 лет, вы в курсе всех современных гаджетов. Вы знаете больше чем молодеж, ночами не спали, а все узнавали что-то новенькое и приносили это нам, своим актерам, своим детям. Спасибо вам за это! Спасибо вам за все! Вы необыкновенный, талантливый, а ваше чувство юмора… рассмешить всегда могли любого! А подход к жизни - это нечто! 15 лет назад вы сказали мне фразу, после которой я полюбила вас на всю жизнь. Мне очень плохо, что вас уже нет с нами, мне очень будет вас не хватать. Я была уверена, что вы еще будете жить долго! Рада, что месяц назад у нас с вами был последний разговор, и он был прекрасный. Я успела с вами насмеяться, обняться и поцеловать, как теперь понимаю, это было прощание. Люблю вас безмерно. Благодарна за все. В сердце навсегда

Анн Саливанчук и Виталий Малахов / instagram.com/salivanchuk.anna

Антин Мухарский

Невероятная потеря! Дашо, сочувствую всем сердцем и душой... Прекрасный, светлый, талантливый и вдохновенный человек покинул этот мир! Светлая память! Объятия и печаль...

Ирма Витовская

Дашунь, прими мои соболезнования… Светлая память… Пусть его душу Господь поселит в месте, полном любви. Держитесь… Обнимаю.

Виталий Малахов / facebook.com/dasha.malakhova

Мария Бурмака

Дорогой наш. Больно очень. Пусть Бог теперь оберегает. Обнимаю всю семью. Мы все когда-нибудь умрем, но какой же он был солнечный. Как же обогрел всех нас.

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