Умер родной брат Майкла Джексона и участник группы The Jackson 5

Умер родной брат певца Майкла Джексона, американский артист и музыкант Тито Джексон, участник группы The Jackson 5.

Печальную новость сообщило издание People со ссылкой на племянника знаменитости Сигги Джексона. Тито ушел из жизни в воскресенье, 15 сентября. Музыканта не стало в возрасте 70 лет. Жизнь Тито Джексона оборвалась после сердечного приступа.

Тито Джексон / Фото: Associated Press

Отметим, Тито был участником золотого состава группы The Jackson 5, в котором выступали братья Майкл, Джеки, Джермейн, Марлон, а позже и Рэнди Джексоны. Семейный коллектив стал безумно популярным в 1970-х годах, а славу музыкантам принесли такие хиты, как I Want You Back, ABC, I'll Be There и другие. В 1997 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла, а также получила звезду на Голливудской аллее славы.

Братья Джексоны — участники группы The Jackson 5 / Фото: Associated Press

Тито Джексон также выпускал и сольные альбомы. В 2003 году артист представил пластинку I Gotta Play, в 2016-м Tito Time, а в 2021-м Under Your Spell. Кроме того, певец продолжал выступать в семейном коллективе The Jacksons с братьями Джеки и Марлоном Джексонами.

Напомним, недавно стало известно, что умер украинский актер Валерий Бассель. Артиста не стало в возрасте 85 лет.

Читайте также: