Умер самый известный дедушка Украины: какова причина смерти деда Толи

Дед Толя

Украинский блогер Дед Толя, которого называли самым известным дедушкой Украины, умер в Каменце-Подольском.

О горькой утрате 88-летнего пенсионера стало известно из Instagram его внука Александра Гусина 15 марта. Мужчина пояснил, что долгое время дед Толя боролся с болезнью и врачи даже давали большие шансы на выздоровление, но что-то пошло не так. Накануне смерти самый известный дедушка Украины перенес операцию — ему ампутировали правую ногу выше колена. Но, к сожалению, произошло осложнение — интоксикация.

«Позвонили и сказали, что деда не стало. Мы делали все, что возможно. Возможно, не нужно было делать ампутацию, но там была неделя… Была операция, потом реабилитация» — со слезами поделился блогер.

Дед Толя

Огорченный внук Александр в TikTok признался, что очень тяжело переживает эту потерю. Особенно чувства обостряет расстояние, на котором приходится переживать горе. Как известно, во время полномасштабного вторжения парень с семьей уехал жить за границу. А дед Толя вместе с женой проживал в Каменце-Подольском, где и умер.

Внук деда Толи пообещал, что со временем в соцсетях предоставит всю информацию о прощании с самым известным дедушкой Украины, а пока предпочитает прийти в себя после пережитого.

Дед Толя с внуком и женой

Шокированные поклонники активно выражают семье соболезнования и вспоминают самые яркие моменты из жизни дедушки. Так, дед Толя запомнился как прямолинейный и острый на словечко человек. Особенно вирусным стал юмор пенсионера с ненормативной лексикой, из которого делали мемы, и его перепев песни «Стефанія» группы Kalush. В свободное время он снимал рекламу для брендов, а его внук помогал с публикацией всех роликов в соцсетях.