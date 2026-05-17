Умер самый известный диктор Украины Александр Сафонов, который 16 лет был прикован к постели

Александр Сафонов

Реклама

На 83-м году жизни ушел из жизни один из самых известных дикторов украинского телевидения Александр Сафонов.

Его голос узнавали миллионы зрителей, а манера ведения эфира стала эталоном телевизионной дикции для нескольких поколений. О смерти легенды сообщил журналист Николай Канишевский в Facebook. Известно, что прощание с телеведущим состоится 17 мая в 13:00 в селе Поташ Уманского района Черкасской области. Причиной смерти стала онкологическая болезнь, которую диагностировали в 2026 году.

Карьера Сафонова длилась около 40 лет. С декабря 1967 года он работал на Львовском областном телевидении. С 1978 по 2003 год стал бессменным диктором прогноза погоды, превратив привычный телевизионный формат в узнаваемый элемент эфира. После выхода на пенсию он еще шесть лет работал на украинском радио, оставаясь в профессии, которой посвятил всю жизнь.

Реклама

Александр Сафонов

Вклад диктора в медиа отмечал журналист и историк Михаил Маслий, который подчеркивал его профессионализм: Сафонов работал и в информационном вещании, и на главных государственных мероприятиях, где объявлял выход самых известных артистов страны.

Образование Александр Сафонов получал в театральной студии при Киевском театре имени Ивана Франко и впоследствии во Львовском театре имени Марии Заньковецкой, а также окончил режиссерский факультет института культуры. Отдельной чертой Сафонова была его языковая подготовка — он владел польским, английским и венгерским.

Александр Сафонов

Отдельной страницей стало событие 1970 года, когда Сафонов провел первый футбольный телерепортаж на украинском языке — матч «Карпат» против «Палмейраса». Его голос тогда впервые прозвучал на стадионе как официальный диктор на украинском — и это стало историческим моментом для регионального телевидения.

С 1978 года он переехал в Киев, где стал одним из главных ведущих государственных концертов во дворце «Украина», работал на масштабных культурных событиях вместе с ведущими художниками и дикторами своего времени.

Реклама

К сожалению, после инсульта в 2010 году диктор стал прикованным к постели более 16 лет. Но никогда не терял оптимизма. Для большего покоя он покинул столицу и провел последние годы жизни на Черкащине. За ним постоянно ухаживал близкий человек — Татьяна Ситнюк, которая стала для него фактически семьей.

Несмотря на сложное состояние Александр Сафонов не терял интерес к жизни и профессии. Позже у него диагностировали онкологическое заболевание, которое и стало причиной смерти в возрасте 83 лет.

Новости партнеров