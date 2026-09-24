Умер Сергей Соседов: как бывший судья «Х-Фактора» восхищался Украиной, а потом обливал её грязью

Путинист Сергей Соседов / © Facebook

Реклама

Российский музыкальный критик и ярый путинист Сергей Соседов скончался в возрасте 58 лет. Бывший судья украинского «Х-Фактора», который после начала российской агрессии поддержал Кремль и на протяжении многих лет выступал с антиукраинскими заявлениями, скончался во время гастрольной поездки.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о смерти Сергея Соседова, скандальном «переобувании» и антиукраинских заявлениях, которыми этот сторонник Путина прославился после начала российской агрессии.

Реклама

Жизнь Соседова оборвалась 23 сентября в городе Нерюнгри в Якутии. По данным российских пропагандистских СМИ, Соседов упал с лестницы в отеле и получил серьезную травму головы. Его доставили в больницу, однако он скончался во время операции. Сообщалось, что после травмы у него развился отек мозга.

Реклама

Об обстоятельствах смерти рассказала и мать сторонника Путина Антонина. По её словам, о трагедии ей сообщили по телефону из Якутии.

«Я не знаю, как я могу себя чувствовать. Он 21-го ночью улетел туда, в Якутию. А сегодня оттуда позвонил Виктор Николаевич, какой-то продюсер. В отеле спускался по лестнице, упал, повредил голову. Вызвали „скорую“, на операции скончался. Какой ужас», — сказала она.

В то же время российские СМИ называли ещё одну возможную причину падения Соседова. По неподтверждённой версии, он мог потерять равновесие из-за тромба. Его появление связывали с длительным перелётом и проблемами с сердцем. Также утверждалось, что примерно за неделю до смерти критик жаловался на плохое самочувствие.

Приобрел популярность в Украине, а затем поддержал Россию

Украинским зрителям Сергей Соседов прежде всего запомнился как член жюри популярного шоу талантов «Х-Фактор». Именно работа на украинском телевидении принесла российскому музыкальному критику широкую известность в Украине. Также он участвовал в шоу «Танцы со звездами».

Реклама

До начала российской агрессии против Украины Соседов хвалил украинскую природу и людей, положительно отзывался о Киеве и даже говорил о намерении выучить украинский язык.

Однако после 2014 года риторика россиянина резко изменилась. Соседов поддержал российскую оккупацию Крыма и начал публично озвучивать тезисы кремлевской пропаганды.

В частности, сторонник Путина утверждал, что Украина якобы находится под контролем Соединенных Штатов, а саму страну называл «плацдармом США против России».

«Сейчас примирение России и Украины не состоится, потому что Украина находится под контролем США, она стала плацдармом США против России. Мы уже не сможем помириться, потому что там диктует Америка, она просто не позволит, нам не позволят больше дружить с Украиной, политикам нужно думать головой!» — говорил он.

Реклама

На этом антиукраинские высказывания бывшего судьи «Х-Фактора» не закончились. Страну, в которой он ранее работал и приобрел немалую популярность, прокремлевский критик начал обвинять в пропаганде.

«В Украине жить невозможно. Там ведётся такая пропаганда, просто адская…» — заявил сторонник Путина.

Соседов также распространял кремлевские тезисы о якобы «неонацистской пропаганде» в Украине. В июне 2017 года его внесли в базу «Миротворец».

Поддержал Россию и после полномасштабного вторжения

После начала полномасштабного вторжения РФ позиция Соседова не изменилась. Сторонник Кремля поддерживал войну России против Украины и продолжал распространять российские пропагандистские нарративы.

В то же время он стал критиковать российских знаменитостей, которые выступили против войны и покинули страну-агрессора. В частности, Соседов высказывался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.

«Она уехала, думаю, для того, чтобы ей не надоедали вопросами об Украине. И вообще, ей уже надоели все вопросы. Я удивляюсь, что у кого-то вообще остались какие-то вопросы к ней. Наверное, у тех, кто её совсем не знает и мало знаком с её жизнью и творчеством. Кто хорошо знает биографию Пугачёвой, уже давно не задаёт ей никаких вопросов», — говорил Соседов.

Что касается Галкина, который публично осудил российскую агрессию, путинист высказывался гораздо резче.

«Если Галкин несет всякую чепуху и порочит наши вооруженные силы, его нужно поставить на место», — заявил он.

Попал под санкции Украины

15 января 2023 года Украина ввела персональные санкции против Сергея Соседова. Всего тогда в санкционный список попали 198 российских деятелей.

После этого прокремлевский критик назвал Украину «больной страной». При этом он объяснял свое появление в санкционном списке не поддержкой агрессии РФ, а якобы своим большим успехом в Украине.

«Украина сейчас — больная страна. Меня в Украине тоже запретили, потому что у меня там был большой успех. А (россиянин, — Ред.), по мнению СБУ, не должен пользоваться огромным успехом. Поэтому меня убрали из шоу. Учитывая сложившуюся ситуацию, наши артисты не должны ехать в Украину, я бы им посоветовал самим для себя ввести запрет на это», — заявил Соседов.

Напомним, ранее блогер-предательиз Украины, имеющий российский паспорт и проживающий за рубежом, оказался в центре скандала из-за исполнения украинской песни «Одна калина».

Новости партнеров

Новости партнеров