Умер сооснователь и клавишник культовой группы Depeche Mode

Энди Флетчер / Фото: Associated Press

Умер английский музыкант-клавишник и один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер.

Артист ушел из жизни 26 мая в возрасте 60 лет. Об этом сообщили участники коллектива на официальной странице в Instagram.

Причину смерти коллеги не назвали.

"Мы в шоке и чрезвычайно расстроены преждевременной смертью нашего дорогого друга, семьянина и участника нашей группы. У Флетча было настоящее золотое сердце, и он всегда был рядом, когда нужна была поддержка, живой разговор, хороший смех или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их приватную жизнь в это тяжелое время", — говорится в заявлении Depeche Mode.

Заметим, Флетчер и Винс Кларк в 1970-х создали группу No Romance in China, где Эндрю играл на бас-гитаре. Через 10 лет музыкант познакомился с Мартином Гором. Трио организовало новый коллектив Composition of Sound. А после присоединения Дэвида Гаана группа переименовалась в Depeche Mode.

Коллектив создал свой известный стиль, сочетая электронную и рок-музыку.

Напомним, известный американский актер, звезда фильмов "Славные парни" и "Сердцеедки" Рэй Лиотта ушел из жизни. Артиста, в свое время ставшего любимцем публики, не стало на 68-м году жизни.

Россияне обстреляли Харьков: 7 человек погибли, 17 ранены

Читайте также: