Умер Степан Гига: Дзидзьо поделился трогательным воспоминанием, а Карпа высказалась о его болезни

Степан Гига

Украинский шоу-бизнес 12 декабря всколыхнула печальная новость, что умер народный артист Украины Степан Гига.

Жизнь исполнителя оборвалась в одной из больниц Львова. Певец попал в медучреждение еще в середине ноября. Степан Гига перенес операцию, а команда артиста комментировала, что его состояние тяжелое, но стабильное. К сожалению, 12 декабря в возрасте 66 лет сердце исполнителя остановились.

Шокированные знаменитости отреагировали на смерть Степана Гиги. Артисты говорят, что это действительно ужасная новость. Они чтят память певца и выражают искренние соболезнования семье.

Павел Зибров

Артист признается, что ему вообще не верится, что Степана Гиги не стало. По словам Павла Зиброва, это действительно большая потеря для Украины. Песни Степана Гиги - это часть кода нации, истории. Исполнитель выразил искренние соболезнования семье своего коллеги и друга.

Степан Гига и Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Степан... Светлая память, друг... Сердце сжимается от боли и до сих пор не верится, что я пишу эти слова. Невероятный артист, светлый человек... Твой голос и твои песни - это часть нашей жизни, часть кода Украины, они навсегда с нами, в наших сердцах! Искренние соболезнования родным. Покойся с миром...", - прокомментировал артист.

Алексей Суханов

Ведущий говорит, что ушел из жизни действительно легендарный певец. Степан Гига был предан украинской песне и действительно оставил весомый след в музыке.

"Легенда, светлая память и низкий поклон...Вы поддерживали, вдохновляли, а ваша преданность украинской песне восхищала и вызывала исключительно на безграничное уважение...", - написал ведущий.

Степан Гига / © instagram.com/suhanov.official

Ирина Федишин

Ирина Федишин говорит, что путь Степа Гиги к признанию и успеху был нелегким. Он творил песни, которые в свое время не были такими популярными. Им понадобились годы, чтобы достучаться до слушателей. Однако исполнитель не изменил себе и продолжал творить.

"Есть люди, чье творчество не зависит от времени, моды или популярности. Оно рождается тихо - иногда тогда, когда мир еще не готов его услышать. Но проходят годы, и именно эти песни становятся источником - чистым, глубоким, настоящим. Степан был именно из таких людей. Во времена, когда это было совсем непопулярно, когда путь был непростым и не обещал быстрого признания, он не предал себя и не отвернулся от своего призвания. Он шел дальше - и его песни жили", - говорит певица.

Степан Гига

Ирина Федишин добавила, что для Украины это действительно ужасная потеря. Но имя Степана Гиги и песни навсегда останутся в памяти.

Дзидзьо

Дзидзьо поделился трогательным воспоминанием. Однажды он написал песню, но ему показалось, что она лучше будет звучать именно в исполнении Степана Гиги. Наконец, артист добавил ее в свой репертуар, за что Дзидзьо был ему очень сильно благодарен.

"Очень жаль потерять Степана Гигу. Светлая и вечная память. Помню, когда-то я позвонил ему и сказал, что написал хорошую песню - "Ти не моя". Мне тогда казалось, что она больше всего подходит именно к его голосу. Степан Петрович взял ее в свой репертуар, и я с радостью слушал, как она зазвучала в его исполнении. Степан Гига навсегда останется в истории украинской музыки и в наших сердцах", - вспомнил певец.

Степан Гига / © instagram.com/dzidzio

Наталка Карпа

Артистка говорит, что это невыразимая потеря, и, к сожалению, по ее словам, болезнь не выбирает. Тем не менее, певицу радует, что современное поколение успело узнать песни Степана Гиги и насладиться ими. Наталке Карпе жаль, что певец ушел из жизни.

"В его голосе всегда были невероятные обертоны, его песни любила еще тогда, когда они не были мейнстримом... Этой осенью отправила сестренку на концерт, а сама говорила, что мы с Джеки обязательно сходим вместе, потому что в его машине на всю громкость всегда звучала "Яворина". Не стало легенды... К сожалению, болезнь не выбирает... К счастью, молодежь успела искупать этого невероятного артиста в своей любви и овациях... Но, к сожалению, он мог еще многое нам оставить... Легких, вам, облаков, невероятный Маэстро... Покойся с миром, Степан Петрович", - говорит певица.

Степан Гига

Напомним, Степан Гига ушел из жизни 12 декабря, о чем стало известно поздно вечером. Смерть артиста наступила в больнице, куда он попал еще в ноябре и перенес операцию. Что стало причиной ухудшения состояния певца - доподлинно неизвестно.