Умер танцовщик, который принес Украине первую победу на "Евровидении": Руслана в трауре

Руслана и Александр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Украинский танцовщик, солист балета «Життя» Александр Гарбарчук скончался в ночь на 21 июля после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Артист страдал от рака желудка, с которым боролся на протяжении нескольких лет. Печальную весть сначала сообщила певица и телеведущая Лилия Ваврин в Facebook. Она посвятила Александру щемящий пост, в котором поблагодарила его за годы дружбы, дочь, поддержку и общие воспоминания.

Вскоре на потерю отреагировала и Руслана, с которой Гарбарчук в составе команды выступал на «Евровидении-2004». Певица призналась, что не может смириться со смертью близкого друга и описала его лучшие черты.

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«От нас ушел наш Саша Гарбарчук. Ни слова не в состоянии описать, что он для меня значит. Сегодня ночью не стало моего ближайшего друга… Друг, с которым мы объездили весь мир, дали сотни, если не тысячи концертов, который стоял со мной на сцене „Евровидения“. Настоящий, безграничный, веселый, искренний, талантливый, патриотитический, драйвовый, вдохновенный — таким и таким навсегда останется в наших сердцах», — написала артистка.

Руслана и Александр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана также выразила соболезнования жене, детям, брату и всей семье Александра, подчеркнув, что это невосполнимая потеря для всех, кто его знал.

В последние годы друзья, коллеги и поклонники неоднократно организовывали сборы средств на лечение танцовщика и поддерживали его в борьбе с недугом. Несмотря на все усилия, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Александр Гарбарчук был солистом балета «Життя». Именно этот коллектив вместе с Русланой 2004 представил Украину на «Евровидении» в Стамбуле с легендарным номером «Дикі танці», который принес стране первую победу в истории конкурса.

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Александр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Информацию о дате, времени и месте прощания с Александром Гарбарчуком родные пообещали сообщить позже.

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