Умер тесть Квентина Тарантино – легендарный израильский музыкант Цвика Пик

Певец, являвшийся тестем кинорежиссера Квентина Тарантино, ушел из жизни 14 августа в возрасте 72 лет.

Его нашли мертвым в доме в Рамат-ха-Шароне. Причина смерти пока неизвестна, однако несколько лет назад он перенес инсульт.

Об этом пишет издание Calcalist.

Творческая карьера артиста длилась 50 лет. Цвик был известен как "король израильской поп-музыки". Он был одним из первых исполнителей в Израиле, объединивших рок и поп.

Прорывом для него стало участие в израильской постановке бродвейского мюзикла "Волосы" в 1970 году, где он сыграл главную роль Клода.

А одно из самых больших достижений в творчестве артиста – песня Dana International Diva, которая принесла Израилю победу на конкурсе "Евровидение" в 1998 году.

Напомним, ФБР опровергло версию американского актера и продюсера Алека Болдуина о гибели оператора Галины Хатчинс. Обнародованы результаты следственной экспертизы.

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