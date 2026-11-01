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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Умер участник российской "Любэ" — любимой группы Путина

Коллектив активно поддерживал войну в Украине и захватнические действия российских властей.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Группа "Любэ"

Группа "Любэ"

Умер участник любимой русской группы кремлевского диктатора путина "Любэ" — бек-вокалист Алексей Тарасов.

О смерти музыканта сообщил одиозный коллектив. Бек-вокалиста не стало 30 октября. Он умер в возрасте 64 лет.

Между тем, российские пропагандисты раскрыли причину его смерти. Отмечается, что Алексей Тарасов умер от онкологического заболевания, а именно злокачественной опухоли гортани. Кроме того, у бэк-вокалиста распространился рак на кишечник. С лета артист прекратил участвовать в концертах коллектива, поскольку здоровье не позволяло ему это делать.

Алексей Тарасов / © Фото из открытых источников

Алексей Тарасов / © Фото из открытых источников

К слову, сам Алексей Тарасов не делал публичных заявлений по поводу войны в Украине. Однако коллектив «Любэ», участником которого он был, активно поддерживал полномасштабное вторжение России и захватнические действия российских властей. Также группа участвовала в пропагандистских концертах и выступала для оккупантов. Тем временем Алексей Тарасов был неотъемлемой частью коллектива, поэтому, очевидно, поддерживал все эти действия.

Кстати, группа «Любэ» славится и тем, что является любимым путина. Мол, кремлевскому диктатору нравится патриотическое творчество музыкантов. За тесное взаимодействие с Кремлем и поддержку войны в Украине коллектив находится под санкциями Европейского Союза, Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии.

Напомним, недавно стало известно, что ВСУ ликвидировали российского актера Ефима Старцева, который снимался в сериале «Ментовские войны». Артист решил стать оккупантом, но поплатился за это жизнью.

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