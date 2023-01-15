Умер Вахтанг Кикабидзе: как легендарный актер поддерживал Украину и осуждал Путина

Сегодня, 15 января, мир всколыхнуло печальное известие – умер легендарный грузинский певец, актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе.

Известен артист был не только своей творческой деятельностью, но и твердой политической позицией. Кикабидзе осуждал кровавую и захватническую политику России. С 2008 года артист перестал ездить в страну-агрессор и давать там концерты. Также Вахтанг Константинович отказался от российских наград.

Певец это сделал после того, как Россия вторглась на территорию независимой страны Грузии и начала там военный конфликт. Кикабидзе тогда говорил, если бы он продолжил ездить дальше в РФ, то не смог бы смотреть в глаза внукам.

"В худшем сне я не мог увидеть, что российские танки войдут в Грузию. Я сразу понял, что если я поеду туда петь, то не смогу внукам в глаза смотреть", — говорил в интервью Вахтанг Константинович.

Вахтанг Кикабиде / Фото: facebook.com/vahtangkikabidze

С 2008 года артист не простил Россию и ни разу туда не поехал. Когда страна-агрессор в 2014 году пошла с войной в Украину, в частности, аннексировала Крым и развязала военный конфликт в Донецкой и Луганской областях, Кикабизде поддержал украинцев. Артист говорил, будь младше, то пошел бы добровольцем воевать в зону АТО.

Вахтанг Кикабиде / Фото: facebook.com/vahtangkikabidze

Тем временем политику кремлевского диктатора Вахтанг Константинович открыто осуждал. Еще в 2014 году он называл Путина "человеком черной силы", правнукам которого будет стыдно называть его фамилию.

"Пока он со своими амбициями будет жить, он все время будет угрожать каким-то странам, системам. Он – захватчик! Его заклинило на одном: он думает, что вечно будет командовать своей страной. А люди не вечны, и все в жизни кончается. И даже его правнукам будет стыдно называть его фамилию", – говорил актер 2014 года в интервью одному из украинских изданий.

После таких комментариев Вахтанга Кикабидзе в России внесли в "черный список". Впрочем, артист совсем не расстроился, а наоборот – с юмором отреагировал на это.

Вахтанг Кикабиде / Фото: УНИАН

С начала 2014 года легендарный музыкант активно поддерживал Украину. Осенью 2015 года Вахтанг Кикабидзе посвятил свой сольный концерт в Киеве Героям Небесной сотни. Артист называл Россию оккупантом и заявлял, что Крым – это Украина.

Также музыкант в 2021 году призвал украинских артистов прекратить ездить с концертами в РФ.

"Нельзя идти петь и танцевать для того, кто бьет тебя", — говорил знаменитость на одном из ток-шоу.

Вахтанг Кикабиде

Когда 24 февраля страна-агрессор Россия развязала полномасштабное вторжение в Украину, Кикабидзе стал в поддержку украинцев. Легендарный актер также обращался к россиянам и отмечал, что они "почувствуют на себе все, что сделал Путин".

Во время полномасштабной войны Вахтанг Константинович трижды приезжал в Украину. И увиденное его здесь просто шокировало. Он называл действия российских военных настоящим геноцидом против украинцев.

"Это страшное зрелище. Такого я не видел даже в кино. Сейчас города, в которые я раньше летал с концертами, - ничего нет. Все сравнили с землей. Ничего не осталось. А что еще называется геноцидом? Когда детей вывозят, отдают в какие-то далекие страны. Когда взрываются детдома, когда обстреливают родильные, детские садики. У меня язык не поворачивается", — говорил музыкант в программе "Гостинний двір".

Вахтанг Кикабиде

Не только мощными речами и комментариями поддерживал украинцев Вахтанг Кикабидзе. Легендарный артист переводил часть средств на помощь Украине. В частности, деньги, собранные на юбилейном концерте в Батуми, который состоялся летом прошлого года, Вахтанг Константинович потратил на микроавтобус с сухпайками для украинских военных.

Не стало Вахтанга Кикабидзе 15 января на 85-м году жизни. Что явилось причиной смерти легенды - неизвестно. Впрочем, в последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

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