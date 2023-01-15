Умер Вахтанг Кикабидзе: украинские звезды почтили память легендарного актера

Грузинскому артисту было 84 года.
Печальной вестью для мира стала смерть Вахтанга Кикабидзе, легендарного грузинского актера, режиссера и певца. Он ушел из жизни 15 января.
Новость потрясла не только родину артиста Грузию, но и Украину. Ведь всю свою жизнь Кикабидзе активно поддерживал украинцев и выступал против захватнической политики РФ.
Юрий Горбунов, Екатерина Бужинская, Тарас Цымбалюк и другие украинские знаменитости также почтили память Кикабидзе и поблагодарили за его многолетнее творчество.
Юрий Горбунов
Украинский продюсер и телеведущий посвятил другу Украины пост, в котором выразил свои соболезнования. В свое время Горбунову удалось лично познакомиться с Кикабидзе.
"Ушел из жизни великий патриот Украины, легендарный грузинский артист и певец Вахтанг Кикабидзе! Ему было 84 года!
Имел честь быть с ним знакомым!! Земля тебе пухом, великий маэстро", – написал Горбунов.
Екатерина Бужинская
Украинская певица поделилась на своей странице в Сети улыбчивым фото рядом с легендарным актером и вспомнила, каким человеком он был.
"Ты был невероятным артистом и человеком с заглавной буквы, настоящим другом Украины! Прощай, Буба…", — написала Екатерина.
Тарас Цымбалюк
О смерти грузинской легенды написал в Сети и Тарас Цымбалюк. Он вспомнил, за что так ценили Кикабидзе.
"Ушла в вечность легенда, великий человек, талант и настоящий друг Украины — Вахтанг Константинович Кикабидзе", — написал Цымбалюк.
Андрей Бедняков
Шоумен также добавил в сторис в Inatagram черно-белую фотографию с актером.
"Покойся с миром", — добавил подпись Бедняков.
Соломия Витвицкая
Телеведущая также поделилась фотографией с Вахтангом Константиновичем с подписью: "Покойся с миром".
Анна Андрийчук
Память легендарного Кикабидзе почтила экс-дружина Позитива, дизайнер Анна Андрейчук. Она добавила в сторис пост Максима Галкина об актере.
"Светлая память гениальному человеку", — добавила подпись Анна.
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