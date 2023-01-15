Умер Вахтанг Кикабидзе: украинские звезды почтили память легендарного актера

Грузинскому артисту было 84 года.

Печальной вестью для мира стала смерть Вахтанга Кикабидзе, легендарного грузинского актера, режиссера и певца. Он ушел из жизни 15 января.

Новость потрясла не только родину артиста Грузию, но и Украину. Ведь всю свою жизнь Кикабидзе активно поддерживал украинцев и выступал против захватнической политики РФ.

Юрий Горбунов, Екатерина Бужинская, Тарас Цымбалюк и другие украинские знаменитости также почтили память Кикабидзе и поблагодарили за его многолетнее творчество.

Юрий Горбунов

Украинский продюсер и телеведущий посвятил другу Украины пост, в котором выразил свои соболезнования. В свое время Горбунову удалось лично познакомиться с Кикабидзе.

"Ушел из жизни великий патриот Украины, легендарный грузинский артист и певец Вахтанг Кикабидзе! Ему было 84 года!

Имел честь быть с ним знакомым!! Земля тебе пухом, великий маэстро", – написал Горбунов.

Екатерина Бужинская

Украинская певица поделилась на своей странице в Сети улыбчивым фото рядом с легендарным актером и вспомнила, каким человеком он был.

"Ты был невероятным артистом и человеком с заглавной буквы, настоящим другом Украины! Прощай, Буба…", — написала Екатерина.

Тарас Цымбалюк

О смерти грузинской легенды написал в Сети и Тарас Цымбалюк. Он вспомнил, за что так ценили Кикабидзе.

"Ушла в вечность легенда, великий человек, талант и настоящий друг Украины — Вахтанг Константинович Кикабидзе", — написал Цымбалюк.

Андрей Бедняков

Шоумен также добавил в сторис в Inatagram черно-белую фотографию с актером.

"Покойся с миром", — добавил подпись Бедняков.

Соломия Витвицкая

Телеведущая также поделилась фотографией с Вахтангом Константиновичем с подписью: "Покойся с миром".

Анна Андрийчук

Память легендарного Кикабидзе почтила экс-дружина Позитива, дизайнер Анна Андрейчук. Она добавила в сторис пост Максима Галкина об актере.

"Светлая память гениальному человеку", — добавила подпись Анна.

Читайте также: