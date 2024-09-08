Лидер российского юмористического движения "КВН", ведущий Александр Масляков скончался.

Шоумен ушел из жизни в 82 года в России сегодня, 8 сентября. Об этом сообщили официальные источники "КВН". По данным пропагандистских СМИ, причиной смерти стала последняя стадия рака легких. К тому же Масляков во время онкологии дважды переболел коронавирусом, что усложнило ситуацию. До конца своих дней он передвигался на гольф-каре в сопровождении охраны.

В последний раз Александр Масляков с игрой КВН появлялся в 2022 году. В апреле этого года, по данным СМП (средств массовой пропаганды), он объявил о завершении карьеры.

Александр Масляков

Отметим, Александр Масляков известен своей пророссийской позицией. Шоумен открыто поддерживал политику Кремля и даже был доверенным лицом на выборах. Путинист неоднократно посещал оккупированный РФ Крым и спонсировал войну на территории Украины. Он был внесен в базу "Миротворец".

Более того, сын Маслякова Александр-младший также стал сторонником Путина и за кровавые рубли неоднократно развлекал так называемых "ветеранов эсвео" на оккупированном Донбассе.

Напомним, недавно предательница Таисия Повалий оказалась под угрозой новых санкций со стороны Украины. Минюст обратился в Высший антикоррупционный суд, чтобы отобрать у певицы ее имущество на территории Украины.

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