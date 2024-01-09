Умер Виталий Белоножко: Зибров не сдержал слез, а Юрченко вспомнил, как благодаря артисту поверил в себя

Сегодня, 9 января, ушел из жизни народный артист Украины, легендарный певец Виталий Белоножко.

Смерть исполнителя стала настоящим шоком для его коллег по цеху. Они выражают искренние соболезнования семье Виталия Васильевича, а также делятся воспоминаниями об артисте. Певец Юрко Юрченко вспомнил, как в свое время Белоножко заставил его поверить в себя. А вот Павел Зибров рассказал, как начал дружить с музыкантом и ездил с ним на гастроли.

Виталий Белоножко

Павел Зибров

Артист признался, что не может сдержать слез, ведь потерял настоящего друга. Зиброву было очень сложно начать писать прощальный пост.

"Долго не мог собраться с мыслями и словами, слезы душат каждый раз... Писать эти строки для меня очень тяжело. Сегодня отошел в вечность мой друг, настоящая легенда украинской эстрады, народный артист Украины — Виталий Белоножко. Не верится, что его бархатный бас, тембр которого невозможно спутать с другими голосами, мы больше, к сожалению, не услышим вживую", — поделился музыкант.

Пост Павла Зиброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров вспомнил, что подружился с Виталием Белоножко в середине 80-х годов, за что очень благодарен судьбе. Исполнители вместе объездили многие города и страны с концертами. Зибров вспоминает, что Белоножко всегда был добрым, искренним и надежным человеком.

"Судьба подарила мне дружбу с семьей Белоножко еще в середине 80-х годов. Сколько городов, стран и континентов мы объездили с Виталиком с концертами, как часто путешествовали с гастролями в одном купе. Он был очень хорошим, внимательным и надежным другом, а также хорошим мужем, отцом и дедушкой. Он был профессионалом от Бога, в репертуаре которого была и опера, мировые шлягеры, классика, украинские народные и эстрадные песни. Семейный фестиваль "Мелодия двух сердец" навсегда будет жить в сердцах украинцев. Светлая память, дорогой друг!" – добавил артист.

Ольга Сумская

"Прощай, дорогой наш, легендарный Виталий Васильевич! Спасибо за каждую встречу, твое доброе сердце, мудрость, талант, твою улыбку, объятия, чувство юмора, бархатный тембр голоса, который всегда будет звучать в наших сердцах... Разве можно поверить, что больше не увидим вас вдвоем со Светланочкой на сцене? Горе… Родные наши Белоножко, выражаем глубокие соболезнования вашей невероятной семье…", — написала актриса.

Пост Ольги Сумской / Фото: facebook.com/osumska

Алеся Бацман

"Ночью не стало Виталия Белоножко. Народный артист Украины, невероятный, порядочный, добрый человек. У него было такое большое сердце, которое просто не выдержало, и всего лишь в 70 лет остановилось в киевской больнице. Не верится… Сейчас пишу и в голове звучит их со Светланой песня "А яблука падають"… Сколько украинских шедевров он спел, каким невероятным бархатным голосом владел… Соболезнования Светлане Белоножко и всем близким и родным. Ушел большой талант. Светлая память", — отметила журналистка.

Пост Алеси Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Юрко Юрченко

Певец признался, что благодарен Виталию Васильевичу, что благодаря ему он поверил в себя. Юрченко говорит, что обязан певцу своей карьерой.

"Благодаря ему и Николаю Петровичу Мозговому я поверил в себя в далеком 1995 году на фестивале им. Владимира Ивасюка, где Виталий Васильевич был членом жюри и тогда отстоял перед всеми, чтобы мне дали лауреата… Так началась моя певческая карьера… Я был очень худой и неуверенный в себе, он всегда шутил: "Мясо ешь"... И даже сейчас, спустя много лет постоянно интересовался, поел ли я мяса, чтобы смог удержать автомат... Относился ко мне, как к своему родному сыну", — вспомнил певец.

Пост Юрка Юрченко / Фото: facebook.com/Yurcash

Юрко Юрченко также отметил, что у Виталия Белоножко был мощный и красивый голос, между тем сам музыкант был искренним и добрым человеком.

"Настоящий народный артист. Он отличался от других очень красивым и мощным голосом, телосложением, естественной интеллигентностью, человечностью, простотой и искренностью, несмотря на свой статус. Человек с добрым и большим сердцем, что не выдержало этой тяжелой тяжести боли за свой народ…Мои сочувствия Светлане и всей семье…Почивайте с миром, учитель и друг! Царство небесное!" – написал певец.

София Ротару

"Виталий Белножко…Светлая память…", — написала артистка.

Пост Софии Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Дмитрий Гордон

"Ночью ушел от нас Виталий Белоножко – волшебный украинский голос, потрясающий человек, многолетняя опора своей замечательной семьи. Нет таких слов, чтобы выразить это непреодолимое горе. Светлана, держитесь, он вас очень любил", — написал шоумен.

Пост Дмитрия Гордона / Фото: instagram.com/gordondmytro

Напомним, Виталий Белоножко ушел из жизни 9 января. Жена музыканта – певица Светлана Белоножко – назвала причину смерти исполнителя.

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