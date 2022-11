Умер вокалист и основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Основатель и вокалист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет.

Об этом сообщил бас-гитарист группы Пит Эгнью.

"Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мариан и семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, а я потерял лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов", – говорится в опубликованном заявлении.

Заметим, что прошлым летом умер другой основатель группы, гитарист Мэнни Чарлтон. Поэтому Эгнью остается последним из коллектива друзей, создавшых Nazareth в 1968 году.

Маккаферти был бессменным лидером Nazareth с момента основания группы. Вместе с лидером группа выпустила 23 студийных альбома, среди которых Razamanaz, Hair of the Dog и Close Enough for Rock 'n' Roll. Известность коллективу принесла рок-баллада Love Hurts. Самые популярные песни – This Flight Tonight, Broken Down Angel, Hair Of The Dog.

Маккаферти покинул группу в 2013 году из-за проблем со здоровьем. После него вокалистами Nazareth были Линтон Осборн и Карл Сентанс.

Маккаферти выпустил и три сольных альбома, последний из которых, Last Testament, увидел свет уже после выхода музыканты из группы, а именно в 2019 году.

