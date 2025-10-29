Умер выдающийся военный дирижер Дмитрий Антонюк: Зибров и Аксельрод отреагировали

Дмитрий Антонюк

Выдающийся военный дирижер академического Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Дмитрий Антонюк умер.

Печальную новость сообщили на официальной странице Ансамбля в Facebook. Дмитрий Антонюк ушел из жизни 29 октября. Дирижеру было 64 года. Сейчас подробности и причины смерти деятеля искусств не разглашаются. Вместо этого в Ансамбле выразили искренние соболезнования родным и близким дирижера.

"Дмитрий Жанович творил от души, любил искренне и вдохновлял всех своим трудом и творчеством. Его вклад и тепло сердца навсегда останутся в памяти тех, кто знал и ценил его. Вечная память и искренние соболезнования родным и близким", - говорится в посте.

Дмитрий Антонюк

Тем временем артисты отреагировали на смерть дирижера. Павел Зибров отметил, что это ужасная потеря, ведь Дмитрий Антонюк по-особенному творил и чувствовал музыку. По словам певца, дирижер навсегда останется в сердцах.

"Нет слов, чтобы описать боль утраты Маэстро, который чувствовал музыку как никто другой. Жанович, ты навсегда в наших сердцах. Вечная память, дорогой друг", - прокомментировал артист.

Реакция Павла Зиброва на смерть Дмитрия Антонюка / © instagram.com/pavlo_zibrov

Тем временем певец Дэвид Аксельрод признается, что шокирован такой потерей. Артист говорит, что у них с дирижером было немало совместных планов.

"Прощайте Маэстро Дмитрий Жанович. До сих пор в это не верю, у нас были такие огромные планы", - поделился артист.

Реакция Дэвида Аксельрода на смерть Дмитрия Антонюка / © instagram.com/david__axelrod

Отметим, Дмитрий Антонюк является уроженцем Киева. Артист получил образование в консерватории. С 1991 года он начал работать дирижером военного ансамбля. Также у Дмитрия Антонюка было звание заслуженного деятеля искусств Украины.

