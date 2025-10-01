ТСН в социальных сетях

Умер заслуженный артист Украины Богдан Богач в возрасте 50 лет

Он был участником группы, чьи версии песен "Пливе кача", "Добрий вечір тобі" и другие знала вся Украина.

Богдан Богач

На 51-м году жизни ушел из жизни украинский музыкальный исполнитель Богдан Богач.

Артист был заслуженным артистом Украины, лауреатом Шевченковской премии и одним из основателей легендарной акапельной формации "Піккардійська терція". О смерти артиста сообщили его коллеги в Facebook, однако причину пока не разглашают.

"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей "Піккардійської терції", с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса — баса, Богдан Богач. Соболезнуем семье Богдана, родным и друзьям. Печальная весть. Большая потеря. Будет не хватать тебя, дорогой наш друг. Светлая память", — написали участники группы.

Группа "Піккардійська терція"

Богдан Богач был частью "Піккардійської терції" с момента ее создания. Вместе с коллективом он получил высшие художественные награды Украины и покорил сцены мира.

Напомним, недавно певица Гайтана сообщила о смерти отца, который находился в критическом состоянии. Артистка поделилась болезненным известием и трогательно почтила память родного человека.

