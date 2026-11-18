Остап Савчук

Реклама

На 79-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Украины Остап Савчук , посвятивший десятилетие развитию украинской культуры, играл в одном ансамбле с певцом Владимиром Ивасюком и представлял художественные традиции Буковины за границей.

О смерти художника сообщило Управление культуры Черновицкой облгосадминистрации на своей странице в Facebook. Остап Савчук был одной из заметных фигур культурной жизни региона. Он совмещал музыкальную деятельность с преподавательской и организаторской работой. В годы занимал руководящие должности в учреждениях культуры Черновцов. Также заботился о популяризации народного искусства и поддерживал творческие коллективы. Его вклад в культурное наследие Буковины был отмечен многочисленными государственными и региональными наградами.

Реклама

"Остап Васильевич Савчук оставил по себе не только весомое художественное наследие, но и добрую память о себе как о талантливом художнике, мудром организаторе, патриоте Украины и человеке, который искренне болел за развитие национальной культуры. Его жизнь и творчество стали примером преданного служения украинскому искусству, а имя Буковины", – говорится в сообщении управления.

Реклама

Остап Савчук

Особое место в творческой биографии Савчука занимала музыка. В свое время он играл в ансамбле скрипачей вместе с Владимиром Ивасюком, а также выступал в оркестрах народных и духовых инструментов. Художник приобщался к созданию сценариев концертов и творческих вечеров, организовывал масштабные мероприятия. В частности, работал над творческими отчетами мастеров и художественных коллективов Черновицкой области в Национальном дворце искусств "Украина".

"Остап Савчук родился 24 февраля 1947 года в городе Кицмань Черновицкой области. Музыкальное образование получал в Черновцах, а затем продолжил обучение в Киеве. Профессиональный путь начал в 1960-х годах как преподаватель народных инструментов в Черновицкой детской музыкальной школе.

Остап Савчук

На протяжении 1976-1987 годов возглавлял Дворец культуры Черновицкого производственного объединения «Восход». Позже руководил управлением культуры Черновицкой ОГА, а также работал руководителем филармонии. Свою деятельность Савчук посвящал популяризации культурного достояния родного края, представляя Буковину в Молдове, Польше, Румынии, Венгрии и других странах.

Напомним, недавно мать Гайден Панеттьери проигнорировала ее похороны . Женщина назвала причину и предположила, кто виноват в смерти дочери.

Реклама

Новости партнеров