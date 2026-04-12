Джон Нолан / © Getty Images

Британский актер театра и кино Джон Нолан, который играл в фильме о Бэтмене, умер.

Печальную новость сообщает издание Stratford-Upon-Avon Herald. Жизнь Джона Нолана оборвалась в субботу, 11 апреля. Причина смерти пока не разглашается. Актер ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Отметим, Джон Нолан - британский актер, который родился в Лондоне. Сначала он играл в театре, а затем присоединился и к работе над кино. Он снялся в популярных картинах своего племянника - известного режиссера Кристофера Нолана. В частности, актер появился в таких лентах, как "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Преследование" и "Дюнкерк".

Также Джон Нолан работал и с другим племянником - режиссером Джонатаном Ноланом. Он появился в его сериале "В поле зрения".

К слову, у Джона Нолана осталась жена, актриса Ким Хартман, и двое детей - Миранда и Том.

