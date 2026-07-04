Умер звезда "Безумного Макса" Кьелль Нильссон: исполнитель роли Гумунгуса боролся с тяжелой болезнью

Кьелль Нильссон

Реклама

Шведский актер и спортсмен Кьелль Нильссон, получивший мировую известность благодаря роли лорда Гумунгуса в культовом фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», умер.

Артисту было 76 лет. О смерти знаменитости сообщило издание TMZ со ссылкой на его представителя. Впоследствии печальное известие подтвердили и родные актера в соцсетях. Причиной смерти стала терминальная стадия заболевания почек, с которой Нильссон боролся за последние четыре с половиной года. Из-за недуга он был вынужден проходить процедуру диализа трижды в неделю.

«В прошлое воскресенье, после долгих раздумий, Кьелль решил вернуть себе контроль над болью и телом, прекратив диализ. В четверг, 2 июля, он мирно умер во сне в окружении своих сыновей», — сообщили близкие актера в Facebook.

Реклама

Кьелль Нильссон

Семья также рассказала, что врачи диагностировали у Нильссона почечную недостаточность еще в 2022 году и имели очень неутешительные прогнозы, мол, его жизнь продлится несколько месяцев. Однако актер прожил с тяжелым недугом еще почти четыре года.

Ситуацию осложняли многочисленные тромбы в ногах, из-за которых пересадка почки была невозможна. При жизни Нильсон перенес пять сложных операций общей продолжительностью 45 часов и даже отказался от двойной ампутации нижних конечностей. Зато упорно занимался силовыми тренировками, чтобы доказать медикам обратное — он может сохранять по крайней мере минимальное функционирование ног.

«Даже в последние дни его жизни многие врачи не могли до конца объяснить, как ему это удалось. Некоторые говорили, что он — „ходячее чудо“. Но это было не чудо. Это была непрерывная решительность, вера в себя и чрезвычайная сила воли», — отметили родные.

По словам ближайших звезды, его последние дни были полны любви и благодарности. Кьелл вспоминал свою многолетнюю карьеру, в том числе и как тренера и бодибилдера. У актера осталось пять сыновей.

Реклама

Напомним, недавно певица Ирина Федишин почтила память народного артиста Украины Николая Янченко, трагически погибшего в возрасте 66 лет. Звезда показала последнее общее фото.

Новости партнеров