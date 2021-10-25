Умер звезда "Друзей": Энистон, Швиммер, Кокс и другие актеры прокомментировали смерть коллеги

Коллеги по съемочной площадке отреагировали на смерть "Гантера".

Фанатов сериала "Друзья" всколыхнула новость о том, что ушел из жизни актер Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл официанта Гантера в кафе Central Perk.

Знаменитость ушел из жизни в возрасте 59 лет. У него был рак простаты четвертой стадии. Коллеги звезды по культовому ситкому не остались в стороне трагедии и выразили соболезнования на своих страницах в Instagram.

В частности, прокомментировали смерть Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон, в героиню которой был влюблен персонаж Гантер. Они разместили фото и фрагменты из "Друзей", где был Тайлер.

Дженнифер Энистон

"Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в наши жизни. Будем очень по тебе скучать", — написала она.

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Дэвид Швиммер

"Джеймс, спасибо тебе за такую замечательную, незабываемую роль в "Друзьях", за то, что ты такой великодушный джентльмен и за все, что осталось за кадром. Тебя будет не хватать, друг", — поделился Дэвид.

Джеймс Майкл Тайлер и Дэвид Швиммер / Getty Images

Кортни Кокс

"Степень благодарности, которую ты приносил в комнату и проявлял каждый день на съемочной площадке, — это размер благодарности, которую я чувствую за то, что я знала тебя. Покойся с миром, Джеймс", — отметила Кокс.

Лиза Кудроу

"Джеймс Майкл Тайлер, мы будем скучать по тебе. Спасибо за то, что был рядом со всеми нами", — написала исполнительница роли Фиби.

Мэтт Леблан

"Мы много смеялись, приятель. За тобой будут скучать. Покойся с миром, мой друг", — написал "Джои".

Заметим, Джеймс впервые сообщил о своем диагнозе в июне в этом году. О своем заболевании он узнал три года назад во время планового ежегодного обзора. Однако уже тогда болезнь начала распространяться на другие части тела, в частности на кости и позвоночник.

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