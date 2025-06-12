Умер звезда фильма "Лицо со шрамом" Харрис Юлин: известна причина смерти

Харрис Юлин / © Getty Images

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Американский актер Харрис Юлин, который играл в культовом фильме "Лицо со шрамом", умер.

Печальную новость подтвердили родные артиста, а также его менеджер, передает The Hollywood Reporter. Отмечается, что актер ушел из жизни во вторник, 10 июня. Причиной смерти стала остановка сердца. Харрис Юлин ушел из жизни в возрасте 87 лет в Нью-Йорке.

К слову, артист 50 лет своей жизни посвятил актерству. Харрис Юлин сам признавал, что ему не повезло сыграть роль, которая бы сделала его всемирно известным. Тем не менее, его лицо является довольно узнаваемым для зрителей. Он играл в таких популярных картинах, как "Лицо со шрамом", "Охотники за привидениями", "Место под соснами", "Озарк" и многие другие.

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Кроме работы на экране, Харрис Юлин также играл в спектаклях на Бродвее. Актер даже пробовал себя в роли режиссера и ставил некоторые театральные картины.

За плечами артиста было два брака. Впервые актер повел под венец коллегу Гвен Уэллс. Они были вместе до самой смерти актрисы, которой не стало в 1993 году. Второй женой Юлина стала Кристен Лоуман.

Напомним, недавно стало известно, что умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффей. Актрисы не стало на 72-м году жизни.