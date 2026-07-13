Умер звезда фильма "Парк Юрского периода" Сэм Нилл

Сэм Нилл / © Associated Press

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Новозеландский актер Сэм Нилл, который построил карьеру в Голливуде, умер.

Печальную новость сообщили родные артиста на его официальной странице в Instagram. Жизнь актера оборвалась 13 июля в возрасте 78 лет. Он умер в Сиднее, Австралия. Сэм Нилл ушел в вечность в окружении близких и родных.

Больше подробностей о смерти звезды Голливуда не раскрывают. В то же время известно, что в 2023 году актер боролся с онкологией. Сэм Нилл прошел лечение и даже объявил о ремиссии. Тем временем родные заверили, что не рак стал причиной его смерти.

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Сэм Нилл / © Associated Press

«С невыразимой грустью семья Сэма Нилла сообщает, что он ушел из жизни в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия. Сэм был окружен родными и отошел в вечность с достоинством, присущим ему на протяжении всей жизни. Его смерть стала внезапной и неожиданной. В то же время, семья благодарна за то, что Сэму удалось победить рак и на момент смерти он был свободен от онкологического заболевания», — говорится в сообщении семьи актера.

Родные Сэма Нилла пообещали впоследствии раскрыть все подробности. Сейчас они попросили уважать их конфиденциальность в момент горя.

Сэм Нилл / © Associated Press

Отметим, Сэм Нилл — новозеландский актер, но карьеру он построил в Голливуде. Наибольшую популярность ему принесла роль доктора Алана Гранта в фильмах «Парк Юрского периода». Также он снимался в таких картинах, как «Острые козырки», «Тюдоры», «Тор», «Фортепиано» и многие другие.

Напомним, недавно стало известно, что умер звезда «Полицейской академии» и «Голого пистолета» Питер Ван Норден. Долгое время американский актер боролся с болезнью.

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