Умер звезда фильма "Приключения Электроника" Василий Скромный

Василий Скромный

Украинский актер Василий Скромный, сыгравший Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника", умер.

Печальную новость сообщил друг артиста Виктор Деркач в своем Facebook. Он поделился печальными новостями, что Василий Скромный ушел из жизни. Актер скончался в возрасте 61 года в Одессе.

Причина смерти Василия Скромного пока не сообщается. Однако издание "Интент" со ссылкой на близкое окружение актера говорит, что его жизнь забрала тяжелая болезнь. Несколько месяцев назад у него обнаружили онкологию. Артист проходил курс лечения в больницах Одессы, но оно не дало результаты. Состояние актера ухудшили и проблемы с сердцем.

Отметим, Василий Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. В возрасте 15 лет он случайно попал в фильм "Приключения Электроника", где сыграл Макара Гусева. Василий Скромный учился в Одесской театральной школе, успел сняться еще в нескольких лентах, однако завершил кинокарьеру, отдав предпочтение профессии моряка.

