Умер звезда фильма "В бой идут одни старики" Леонид Марченко

Леонид Марченко

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Заслуженный артист Украины Леонид Марченко, который снимался в фильме «В бой идут одни старики», умер.

Печальную новость сообщили на странице Facebook Театра юного зрителя на Липках, где актер работал более 60 лет. Жизнь Леонида Марченко оборвалась в возрасте 88 лет. Пока что причина смерти артиста не разглашается.

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Однако уже известно, где и когда Леонида Марченко проведут в последний путь. Прощание с актером состоится в среду, 2 сентября, в помещении театра, где он работал. Конкретное время будет объявлено позже.

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«Леонид Марченко был частью истории нашего театра. Частью его памяти, его голоса, его сцены. Искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам. Светлая память», — говорится в сообщении театра.

Отметим, Леонид Марченко был украинским актером театра и кино, а также заслуженным артистом Украины. Он получил образование в актерском отделении театральной студии Киевского украинского драматического театра им. И. Франко и театроведческом факультете Киевского государственного института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

Сначала Леонид Марченко работал в Киевской киностудии телевидения. В 1963 году он присоединился к театральной труппе Киевского театра юного зрителя. Артист сыграл в таких спектаклях, как «Недоук», «Сказка о царе Горохе», «Пеппи Длинныйчулок», «Вишневый сад» и другие.

Также актер снялся в таких картинах, как «В бой идут одни старики», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Сад Гетсиманський» и многие другие.

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Напомним, недавно стало известно, что умер американский актер Тим Карри. Звезда фильма «Один дома» в последние годы своей жизни страдала от серьезных проблем со здоровьем.

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