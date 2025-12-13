Умер звезда фильмов "Криминальное чтиво" и "Маска" Питер Грин

Питер Грин

Американского актера Питера Грина, известного ролями в культовых лентах «Маска» и «Криминальное чтиво», нашли мертвым в собственной квартире в Нью-Йорке.

Печальное известие подтвердил его многолетний менеджер Грегг Эдвардс изданию New York Post. По данным полиции, тело актера обнаружили в пятницу 12 декабря около 15:25 в квартире на Клинтон-стрит. Медики констатировали смерть на месте. Правоохранители отметили, что признаков насильственной смерти нет, а точную причину установит судебно-медицинский эксперт.

Питеру Грину было 60 лет. В 1990-х он получил широкую известность благодаря ярким ролям антагонистов. Больше всего зрители запомнили его по образу мафиози Дориана «Локи» Тайрелла в фильме «Маска», где он сыграл вместе с Джимом Керри и Кэмерон Диас. Также актер снимался в лентах «Криминальное чтиво», «Обычные подозреваемые» и «Бриллиантовый полицейский». Из-за характерной внешности Грину часто доставались роли преступников и отрицательных персонажей, что впоследствии стало его экранной визитной карточкой.

Питер Грин в фильме «Обычные подозреваемые» / © скриншот с видео

В 1998 году в медиа появилась информация о наркотической зависимости актера. В частности, он боролся с героиновой зависимостью. Грин неоднократно пытался пройти лечение, хотя признавал, что иногда имел срывы. Последние годы актер жил в Голливуде и редко снимался. Впрочем, все же планировал возвращение на экран — в январе он должен был начать съемки триллера «Талисманы» вместе с Микки Рурком.

Менеджер артиста рассказал, что уже сообщил о трагедии режиссеру и сценаристу будущего фильма Керри Мондрагону.

«Они были очень расстроены», — отметил Эдвардс, признавшись, что сам не смог сдержать слез.

По словам менеджера артиста, несмотря на репутацию сложного в сотрудничестве человека, Питер Грин был настоящим перфекционистом, который полностью отдавался работе. Также Эдвардс добавил, что актер длительный период «боролся с внутренними демонами и, в итоге, сумел их преодолеть».

