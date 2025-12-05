Кэри-Хироюки Тагава / © Associated Press

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, который играл в фильмах "Мортал Комбат" и "Планета обезьян", умер.

Новость о смерти артиста сообщила его менеджер Марджи Вайнер, пишет CNN. Актера не стало 4 декабря в возрасте 75 лет в Санта-Барбаре, штат Калифорния, США. Уже и известна причина смерти артиста. Кэри-Хироюки Тагава умер от осложнений, вызванных инсультом. Рядом с актером находились его родные.

Отметим, Кэри-Хироюки Тагава родился в Токио, но когда ему было пять лет, то вместе с родителями переехал в США. Актерскую карьеру знаменитость начал в 1986 году. Он снялся в таких фильмах, как "Последний император", "Разборки в маленьком Токио", "Мортал Комбат", "Мемуары гейши" и многие другие.

Что интересно, Кэри-Хироюки Тагава был неравнодушен к России. В 2015 году он принял православное христианство. У 2016-м актер вообще получил российское гражданство. К тому времени РФ уже аннексировала Крым и вторглась на восток Украины.

