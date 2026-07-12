Умер звезда фильмов "Полицейская академия" и "Голый пистолет" Питер Ван Норден после продолжительной болезни

Питер Ван Норден

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Американский актёр Питер Ван Норден, известный по ролям в фильмах «Полицейская академия 2» и «Голый пистолет», скончался в возрасте 75 лет.

Печальную новость подтвердила супруга артиста Венди Ван Норден. По её словам, актёр скончался 9 июля в одном из хосписов Южной Калифорнии. В последние годы он боролся сразу с несколькими хроническими заболеваниями. В последние минуты жизни знаменитость не была одинока — рядом с ним находилась его любимая жена. Известие о смерти актёра уже всколыхнуло поклонников классического американского кино.

«Питер скончался в хосписе в Южной Калифорнии после длительной борьбы с несколькими хроническими заболеваниями. В момент смерти рядом с ним была его жена», — сообщило издание TMZ со ссылкой на семью актёра.

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Питер Ван Норден

Питер Ван Норден родился в Нью-Йорке 16 декабря 1950 года и посвятил актёрской карьере почти полвека. Хотя ему редко доставались главные роли, он завоевал репутацию одного из самых ярких характерных актёров Голливуда. Зрители особенно запомнили его по образу офицера Винни Штульмана в фильме «Полицейская академия 2», где он создал один из самых забавных дуэтов картины.

Питер Ван Норден

Помимо знаменитых комедий, Ван Норден также снимался в фильмах «Обвиняемые», «Придорожный мотель 66» и многочисленных телевизионных проектах. Его можно было увидеть в популярных сериалах «Санта-Барбара», «Она написала убийство», «Метлок» и мини-сериале «Противостояние», снятом по роману Стивена Кинга.

Напомним, недавно скончалась легендарная певица Бонни Тайлер. 75-летняя звезда не пережила тяжелую болезнь.

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