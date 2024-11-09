Умер звезда фильмов "Пункт назначения" и "Кэндимен" Тони Тодд

Популярный американский актер Тони Тодд умер.

Звезды не стало в возрасте 69 лет. 6 ноября его обнаружили мертвым в собственном доме в Калифории. Печальное известие сообщило близкое окружение Тони изданию People. Официальную причину смерти звезды представители не стали называть. Однако в американской Википедии написано, что жизнь знаменитости унесла онкология.

Отметим, Тони Тодд за свою 40-летнюю актерскую карьеру успел сняться около ста фильмов. Больше всего он прославился своими ролями в ряде фильмов ужасов. Среди таких – "Пункт назначения", где он играл Уильяма Блудворта, и культовый "Кендимен". Также его помнят по таким лентам, как "Ночь живых мертвецов", "Ворон", "Человек с планеты Земля" и многим другим.

Тони Тодд

К слову, актриса Вирджиния Мэдсен, которая была среди актерского состава "Кэндимена" уже почтила память коллеги, написав: "Мой любимый. Почивай с миром на небесах. Великий актер Тони Тодд покинул нас и теперь стал ангелом. Тем, кем он был в жизни. Мне просто не хватает слов. Люблю тебя".

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