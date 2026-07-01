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Умер звезда "Гарри Поттера" и "Индианы Джонса" Майкл Берн
Звезда культовых франшиз угасла в возрасте 82 лет.
Ушел из жизни британский актер Майкл Берн, известный ролями в культовых франшизах об Индиане Джонсе, Джеймсе Бонде и Гарри Поттере.
Артисту было 82 года. О его смерти сообщило издание The Guardian. Причина смерти пока не разглашается. Майкл Берн был одним из известнейших британских актеров второго плана и за свою многолетнюю карьеру успел сняться в десятках популярных фильмов и сериалов.
Наибольшую известность ему принесла роль полковника СС Вальтера Вогеля в ленте «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Также он сыграл в фильме об агенте 007 «Завтра не умрет никогда» и в экранизации «Гарри Поттера и Дары Смерти: Часть I», где воплотил образ волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.
Кроме этого, актер снимался в ленте «Храброе сердце», популярной британской мыльной опере «Улица коронации» и сериале «Приключения королевского стрелка Шарпа». Всего актеру удалось реализовать более 150 ролей.
У Майкла Берна остались бывшая жена Кэрол, которая ухаживала за ним до последних дней жизни, две дочери и три внука.
Напомним, недавно актер Микки Рурк шокировал внешним видом. Звезду застали без зубов и с пятнами у рта.