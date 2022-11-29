Умер звезда "Крепкого орешка" и "Метлока" Кларенс Гильярд-младший

Актеру ушел из жизни за месяц до своего 67-летия.

Американский актер Кларенс Гильярд-младший, известный по ролям в "Крепком орешке" и "Лучшем стрелке" умер 28 ноября.

Причиной смерти актера стала продолжительная болезнь, с которой он сражался. Гильярд-младший не дожил до своего 67-летия всего месяц, пишет Daily Mail.

Актер стал популярным в 80-е годы благодаря своему участию в известных боевиках. Так, Гильярд исполнил роль хакера Тео в культовом фильме "Крепкий орешек", а также сыграл младшего лейтенанта на позывной "Сандаун" в "Лучшем стрелке" с Томом Крузом.

Кроме того, Гильярд пришел в себя участием в драматическом сериале "Мэтлок" — там он сыграл Конрада Макмастерса.

Однако после удачных ролей в кино, актер предпочел работу учителя. В последние годы своей жизни Кларенс посвятил преподаванию актерского мастерства в университете.

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