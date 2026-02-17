Умер звезда "Крестного отца" Роберт Дюваль

Роберт Дюваль / © Associated Press

Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Дюваль, который известен благодаря ролям в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", умер.

Печальную новость в Facebook сообщила супруга артиста Луциана. Звезда Голливуда ушел из жизни 15 февраля у себя дома в окружении родных. Точная причина смерти не сообщается. Роберта Дювала не стало в возрасте 95 лет. Прощание с актером состоялось 16 февраля.

"Вчера (16 февраля - прим. ред.) попрощались с моим любимым мужем, дорогим другом и одним из лучших актеров нашего времени. Боб спокойно умер дома, окруженный любовью и уютом. Спасибо за многолетнюю поддержку, которую вы показали Бобу, и за то, что дали нам это время и приватность, чтобы почтить воспоминания, которые он оставил", - говорится в сообщении жены актера.

Роберт Дюваль / © Associated Press

Отметим, Роберт Дюваль - известный американский актер. Наибольшую известность артисту принесли роли в фильмах "Военно-полевой госпиталь", "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня" и многие другой. Актер был лауреатом премии "Оскар" за ленту "Нежное милосердие". Также он был отмечен наградами BAFTA, "Эмми" и "Золотой глобус". 2022 года Роберт Дюваль завершил карьеру.

Актер был четыре раза женат. Его четвертой женой стала Луциана, которая моложе его на 41 год. Пара официально жената с 2004 года. Ни в одном из браков у актера не было детей.

Роберт Дюваль / © Associated Press

