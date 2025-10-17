Умер звезда легендарной рок-группы KISS: причина смерти и последнее заявление Дэниела Фрейли

Дэниел "Эйс" Фрейли из KISS / © Getty Images

Сооснователь и ведущий гитарист легендарной рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли умер.

74-летний музыкант ушел из жизни 16 октября после того, как был госпитализирован из-за падения дома, травмы от которого оказались фатальными. Последние минуты жизни он провел в окружении самых родных. Семья артиста подтвердила печальное известие в трогательном заявлении, полном боли и благодарности, на его официальной странице в Instagram. У Дэниела осталась жена и дочь.

«Наши сердца разбиты. В последние мгновения мы были рядом с ним — с любовью, молитвами, добрыми словами. Мы храним в памяти его смех, силу и доброту, которыми он щедро делился со всеми. Масштаб его жизни и наследия невозможно постичь — Эйс оставил отпечаток в вечности», — написали близкие Эйса.

Пол Дэниел «Эйс» Фрейли / © Associated Press

Коллеги по группе — Пол Стэнли и Джин Симмонс — также выразили свои соболезнования: «Мы потрясены. Эйс был неотъемлемой частью истории KISS, настоящим воином сцены, который стоял у истоков всего. Его имя навсегда вписано в ДНК группы. Наши мысли с Жанетт, Моник и всеми, кто его любил».

К слову, за несколько недель до смерти музыкант опубликовал в Instagram тревожное обращение к фанатам. В нем он сообщил об отмене всех концертов до конца 2025 года из-за проблем со здоровьем: «По медицинским причинам я вынужден временно отойти от выступлений. Это трудное решение, но сейчас мне нужно время, чтобы восстановиться».

Пол Дэниел «Эйс» Фрейли / © Associated Press

Отметим, Эйс Фрейли присоединился к KISS в 1972 году, когда группа искала «гитариста с лицом» — и именно он стал легендой в гриме Космического Воина. Его серебристый макияж, искрометная гитара, дымившаяся во время выступлений, и взрывная харизма сделали его символом эпохи.

Однако в 1982 году Фрейли покинул коллектив, чтобы начать сольную карьеру. Но через 14 лет снова объединился с оригинальным составом KISS. Их мировое турне 1996-2002 годов стало триумфальным возвращением легенд на сцену. Вскоре музыкант выступал с собственной группой Frehley’s Comet, а позже — под собственным именем, не теряя любви фанатов.

