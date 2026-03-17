Умер звезда "Назад в будущее-3" Мэтт Кларк: что стало причиной смерти

Ушел из жизни американский актер Мэтт Кларк, известный зрителям по роли в фильме «Назад в будущее-3».

Артисту было 89 лет. О смерти актера сообщило издание TMZ. Отмечается, что он умер 15 марта в своем доме в Остине, Техас. Причиной смерти стали осложнения после операции на спине. Ранее актер перенес перелом позвоночника, что и привело к ухудшению состояния здоровья. У Мэтта Кларка остались дети, внуки и правнук.

«Кларк любил и уважал свою работу, но не проникался звездностью и славой. Он вдохновлялся работой с хорошими людьми, которые любили свои семьи. Он чувствовал себя „счастливчиком“ в своей карьере… И он умер так, как жил, на своих условиях», — передает слова семьи издание.

К слову, свою карьеру актер начинал в театре, а затем перешел в кино. Широкую известность он получил благодаря ролям в вестернах, а также участию в ряде известных проектов. Среди самых известных работ Кларка — фильмы «Возвращение в страну Оз», «Назад в будущее-3», а также сериал «Уокер, техасский рейнджер» и комедия «Миллион способов потерять голову».

Напомним, недавно стало известно о смерти самого известного дедушки Украины — блогера Деда Толи. Его не стало в возрасте 88 лет.