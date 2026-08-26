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Умер звезда "Один дома" Тим Карри: актер страдал от серьезных проблем со здоровьем
Тим Карри умер 25 августа. Жизнь артиста оборвалась в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет.
Британский актер Тим Карри, который в фильмах «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Оно» и «Один дома-2», умер.
Печальную новость сообщает издание TMZ. Жизнь Тима Карри оборвалась поздно вечером 25 августа. Полиция обнаружила актера без признаков жизни в его доме в Лос-Анджелесе. На момент смерти звезде Голливуда было 80 лет.
В правоохранительных органах уже высказалась о причине смерти. Отмечается, что Тим Карри умер по естественным причинам. К слову, более 10 лет актер страдал от серьезных проблем со здоровьем. В 2012 году артист перенес сложный инсульт во время сеанса массажа. Сам Тим Карри не сразу понял, что ему становится плохо. Массажистка заподозрила неладное и вызвала скорую. После инсульта у актера возникли серьезные проблемы с левой ногой и подвижностью в целом. Он пользовался креслом колесным. Актер прекратил сниматься в фильмах, вместо этого стал озвучивать персонажей мультфильмов и видеоигр.
Отметим, Тим Карри — известный британский актер. Свою карьеру он начал в 1968 году на лондонской театральной сцене. Впоследствии артист стал покорять и Голливуд. Самые известные роли актера были в фильмах «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Оно» и «Один дома-2».
Напомним, недавно стало известно, что умерла американская певица Долли Партон. Уже раскрыли, что стало причиной ее смерти.