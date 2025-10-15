Умер звезда R&B и лауреат премии "Грэмми" D'Angelo в возрасте 51 года: известна причина смерти

D'Angelo / © Associated Press

Реклама

Американский исполнитель в стиле R&B и нео-соула D'Angelo, настоящее имя которого Майкл Юджин Арчер, умер.

Печальную новость подтвердили родные артиста, пишет The Hollywood Reporter. D'Angelo умер во вторник, 14 октября. Жизнь исполнителя оборвалась в Нью-Йорке в возрасте 51 года от тяжелой болезни. В частности, музыкант боролся с раком. Правда, точно не известно, каким именно.

"Звезда нашей семьи приглушила свой свет для нас в этой жизни. После длительной и мужественной борьбы с раком мы с разбитым сердцем сообщаем, что D'Angelo был призван домой, покинув эту жизнь 14 октября", - говорится в сообщении родных.

Реклама

D'Angelo / © Associated Press

Отметим, D'Angelo начал проявлять свои музыкальные способности еще в раннем детстве. Первая слава к исполнителю пришла в 1994 году, когда он создал композицию U Will Know. Дебютный альбом исполнитель выпустил в 1995 году. Критики назвали его знаковым в жанре R&B и нео-соуле. Пластинка Voodoo принесла D'Angelo первое место в чарте Billboard 200 и награду за лучший R&B альбом на церемонии вручения премии "Грэмми" в 2001 году. После этого на длительных 10 лет артист поставил карьеру на паузу. Только в конце 2014 года он выпустил альбомом Black Messiah, который тоже получил "Грэмми".

Что касается личной жизни, то D'Angelo никогда не был женат. Тем не менее, у артиста остались дети.

Напомним, ранее стало известно, что умерла американская актриса Дайан Китон. Оскароносной артистки не стало в возрасте 79 лет.