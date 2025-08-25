Умер звезда сериала "Клан Сопрано" Джерри Адлер

Джерри Адлер / © Associated Press

Американский актер, режиссер и продюсер Джерри Адлер, который снимался в сериале "Клан Сопрано", умер.

Печальную новость подтвердили его родные, пишет AP. Артиста не стало в субботу, 23 августа. Он умер во сне в своем доме в Нью-Йорке. Точная причина смерти не сообщается, однако Джерри Адлеру уже было 96 лет.

Отметим, творческая карьера Джерри Адлера началась в далеком 1951 году, правда, он работал режиссером в театре, в частности, ставил постановки на Бродвее. Однако впоследствии, а именно после 60 лет, Адлер начал актерскую карьеру. Он снялся в таких картинах, как "Квантовый скачок", "Фотограф", "Закон и порядок", "Клан Сопрано", "Хорошая жена" и многие другие.

Джерри Адлер / © Associated Press

