Умер звезда сериала "Затока Доусона" Джеймс Ван Дер Бик: тяжелобольному актеру было 48 лет

Джеймс Ван Дер Бик / © Associated Press

Ушел из жизни американский актер Джеймс Ван Дер Бик, который получил мировую известность благодаря роли Доусона Лири в культовом сериале 90-х «Залив Доусона». Звезде было 48 лет.

О смерти актера сообщила его семья. Как известно, Джеймс Ван Дер Бик долгое время боролся с раком толстой кишки. Диагноз ему установили в 2023 году, а уже потом он публично рассказал о своей болезни и пути лечения. В заявлении, обнародованном на его странице в Instagram, близкие поделились щемящими словами и какими были последние дни жизни актера.

«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно ушел из жизни сегодня (11 февраля — прим. ред.) утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Нам еще есть многое рассказать о его желаниях, любви к человечеству и ценности времени. Эти дни наступят. А пока просим о спокойной приватности, пока мы скорбим о нашем любимом муже, отце, сыне, брате и друге», — со скорбью сообщила семья звезды.

Джеймс Ван Дер Бик / © instagram.com/vanderjames

На сложном пути лечения его поддерживали жена и шестеро детей, которых он называл своей самой большой опорой. Несмотря на болезнь, Ван Дер Бик продолжал работать и уверял сторонников, что чувствует себя хорошо и не планирует останавливаться в профессии.

Кроме «Залива Доусона», актер запомнился зрителям ролями в фильме «Очень страшное кино», а также появлениями в популярных сериалах «Как я встретил вашу маму», «Американская семейка» и многих других проектах.