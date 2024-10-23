Умер звезда "Спасителей Малибу" Майкл Ньюман после 18 лет борьбы с тяжелой болезнью

Умер актер из сериала "Спасатели Малибу" Майкл Ньюман, который в течении 18 лет боролся с тяжелой болезнью.

Печальную новость изданию People подтвердил его приятель Мэтт Фелкер. Артиста не стало 20 октября в возрасте 67 лет. Товарищ Майкла Ньюмана сообщил, что актер умер "от сердечных осложнений в окружении своей семьи".

"Мне пришлось видеть Майка в последний раз, когда он был в сознании, он посмотрел на меня и типично для Майка сказал: "Ты как раз вовремя", — вспомнил Фелкер.

Майкл Ньюман / Фото: Associated Press

Отметим, Майкл Ньюман прославился в 90-х годах, когда присоединился к актерскому составу сериала "Спасатели Малибу". Артист снялся в 150 эпизодах ленты и был единственным на съемочной площадке, кто на самом деле был спасателем, правда, пожарным. Он не оставил свою профессию, когда снялся в сериале, а после его завершения продолжил тушить пожары. В возрасте 50 лет Ньюману диагностировали болезнь Паркинсона.

Напомним, недавно умер украинский музыкант Алексей Мельченко, который был участником группы "Вопли Видоплясова". Артиста не стало в возрасте 48 лет.

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