Скончался звезда "Супермена" — культовый британский актер Теренс Стэмп

Культовый британский актер Теренс Стэмп, который снимался в фильмах о Супермене, скончался.

Печальную новость подтвердила его семья изданию Reuters. Артиста не стало в воскресенье, 17 августа. На момент смерти актеру было 87 лет. Что стало причиной - не сообщается.

Тем временем семья прокомментировала смерть Теренса Стэмпа. В заявлении говорится, что актер оставил немалый след в искусстве и вдохновлял многих поклонников. И, это, безусловно, горькая потеря.

"Он оставил после себя чрезвычайное наследие как актер, так и писатель, который будет продолжать пробуждать и вдохновлять людей в течение многих лет. Мы просим о конфиденциальности в это печальное время", - говорится в заявлении семьи.

Отметим, Теренс Стэмп - популярный британский актер. За время своей карьеры он снялся в более 120 картин. Конечно же, некоторые его роли запомнились особенно - это генерал Зод в двух частях "Супермена", Джор-Эл в "Тайнах Смолвиля", Абрахам Портман в "Доме странных детей мисс Сапсан", Людвиг Бек в "Операции "Валькирия" и многие другие. Теренс Стэмп также был номинирован на "Оскар" благодаря фильму "Билли Бад".

