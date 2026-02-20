Умер звезда "Всех женщин — ведьм" Эрик Дейн: что известно о его неизлечимой болезни, которая унесла жизнь

Эрик Дэйн / © Associated Press

Реклама

Американский актер Эрик Дейн умер от редкой неизлечимой болезни, о которой при жизни неоднократно рассказывал публично.

Артисту, который запомнился миллионам зрителей ролями в популярных сериалах «Все женщины — ведьмы», «Анатомия Грей» и «Эйфория», было 53 года. Его сердце навсегда остановилось 19 февраля. Причиной смерти стала редкая неизлечимая болезнь — боковой амиотрофический склероз (БАС).

О трагической утрате сообщил телеканал CNN со ссылкой на официального представителя семьи. В заявлении отмечается, что актер ушел из жизни после мужественной борьбы с недугом, а последние дни провел в кругу самых близких — жены-актрисы Ребекки Гейхарт и двух дочерей, 16-летней Билли и 14-летней Джорджии.

Реклама

«С прискорбием сообщаем, что Эрик Дейн умер в четверг (19 февраля 2026 года — прим. ред.) после мужественной борьбы с БАС. Он провел свои последние дни в окружении близких друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей: Билли и Джорджии, которые были центром его мира. Мы будем очень скучать по нему и всегда с любовью вспоминать его. Эрик обожал своих поклонников и навсегда благодарен за любовь и поддержку, которые он получил», — говорится в сообщении.

Эрик Дэйн / © Associated Press

К слову, о своем диагнозе актер рассказал весной 2025 года. Он признавался, что первым тревожным симптомом стала слабость в правой руке. Несмотря на страшный вердикт врачей, Дейн не прекратил работать и продолжал сниматься, пока позволяло физическое состояние. Кинозвезда говорил, что «просто не чувствовал в своем сердце, что это конец для него».

Впрочем, болезнь стремительно прогрессировала. Уже летом 2025 года у актера полностью отказала правая рука, осенью начались серьезные проблемы с речью, а с октября он передвигался на кресле колесном. Неизлечимый недуг стал поражать нервные клетки головного и спинного мозга. В результате Эрик постепенно терял способность двигаться, говорить и самостоятельно дышать.

К сожалению, лекарств от БАС пока не существует, а средняя продолжительность жизни после установления диагноза составляет от трех до пяти лет. Хотя история Стивена Хокинга, который прожил с этим диагнозом более 50 лет, доказывает, что бывают и исключения.

Реклама

Эрик Дэйн / © Associated Press

Эрик Уильям Дэйн родился 11 ноября 1972 года в Сан-Франциско, США. Сначала он увлекался спортом и играл в водное поло, однако после участия в театральной постановке решил связать жизнь с актерством.

В 1990-х годах он переехал в Лос-Анджелес, где начал сниматься в телепроектах. Настоящую популярность актеру принесли роли в «Все женщины — ведьмы» и «Анатомии Грей», где воплотил роль хирурга Марка Слоана. Также зрители помнят его в «Эйфории», а также лентах «Дрейф» и «Люди Икс: Последняя битва». В общем актер отдал карьере более 30 лет жизни.