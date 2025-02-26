Умерла 39-летняя звезда сериалов "Баффи – истребительница вампиров" и "Сплетница" Мишель Трахтенберг

Умерла известная американская актриса, которая снималась в сериалах " Баффи – истребительница вампиров " и "Сплетница", Мишель Трахтенберг.

Печальное известие сообщило издание ABC News. Отмечается, что артистка около 08:00 была найдена мертвой в собственном доме в Нью-Йорке. Точная причина смерти пока что не сообщается. Однако незадолго до смерти Мишель Трахтенберг перенесла операцию с трансплантации печени, из-за которой, вероятно, у нее возникли осложнения. Предполагается, что это и послужило причиной смерти.

В настоящее время ведется следствие. Судмедэксперты проведут вскрытие, после которого и установят причину и обстоятельства смерти. Однако пока что следователи не подозревают причастность посторонних лиц. Считается, что Мишель Трахтенберг умерла естественной смертью. Артистке было всего 39 лет.

Мишель Трахтенберг / Фото: Associated Press

Отметим, Мишель Трахтенберг – американская актриса. Она начала сниматься в раннем детстве в проектах от Nickelodeon. Слава к артистке пришла после роли в сериале "Баффи – истребительница вампиров". Также она снималась в таких картинах, как "Сплетница", "Евротур" и другие.

Напомним, недавно стало известно, что умерла звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Джу-Силь. Жизнь актрисы забрала болезнь.

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