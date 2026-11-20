Светлана Рыжук

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Украинская телеведущая Светлана Рыжук умерла в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Она была известна зрителям как ведущая утреннего шоу «Подъем» и прогноза погоды на Новом канале.

О смерти журналистки сообщил ее муж, певец и композитор Виктор Верба, на своей странице в Facebook. Он посвятил возлюбленной трогательный пост, в котором упомянул ее талант, красоту, силу характера и значение для своей жизни.

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«Улетела моя любимая Светлана Рыжук. Она была для меня целым миром. Она была особым человеком. Ее голос завораживал, ее речь вдохновляла, ее красота очаровывала, ее интеллект удивлял. Светлана была человеком поколения, настоящей украинкой, патриоткой. Она была для меня подругой и женой, любимой, музой, моей половинкой, которая дополняла меня во всем», — написал мужчина.

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Светлана Рыжук

Виктор подчеркнул, что телеведущая боролась с болезнью и делала это до последнего. По его словам, несмотря на мучительную боль, она сохраняла силу духа и стремление отстаивать правду и справедливость. Тем временем мужчина был рядом и вдохновлялся ее силой.

«Она прошла через невыразимую боль и в душе осталась бойцом за правду и за справедливость! Она навсегда останется в моем сердце примером красоты, женской силы, украинского слова и светом, которым она делилась с теми, кто был с ней искренним. Я был с ней каждый день до последнего, и она была благодарна за прожитую жизнь и за последние годы вместе — спокойная и невероятно красивая», — довел до слез Верба.

Пост мужа Светланы Рыжук

Церемония прощания со Светланой Рыжук состоится в родном Луцке. Дату и другие детали мужчина обещал сообщить позже.

Что известно о болезни Светланы Рыжук

О борьбе телеведущей с онкологическим заболеванием стало известно в 2025 году. Ранее она рассказывала, что диагноз — рак молочной железы с метастазами в печень и кости — ей поставили еще в 2024-м. Некоторое время Рыжук проходил лечение в Германии. Тогда она видела в диагнозе великую миссию.

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«Иногда мне кажется, что я заболела для того, чтобы увидеть, сколько людей на земле живут с болью, болезнями, страшными испытаниями. Как будто намеренно чувствую то, что и другие в подобной ситуации, чтобы еще глубже понять всю быстротечность этой жизни. Чтобы увидеть изнутри всю боль, процесс лечения, разных людей, мужчин, женщин, дедушек и бабушек, которые вынуждены доживать свою старость еще и гораздо сложнее, детей, еще совсем маленьких, а уже истощающих свой организм химиями», — писала в свое время Светлана.

Светлана Рыжук с семьей

В конце октября ведущая сообщала в соцсетях, что находится в больнице под наблюдением медиков в критическом состоянии. Она просила о финансовой помощи и обещала при необходимости присылать гайды для улучшения речи и выступлений для предпринимателей, гайды с рекомендациями по эмиграции из Украины и тому подобное.

Ранее Светлана также говорила о том, что ей достаточно тяжело дается химиотерапия. В прошлом году она делилась, что ее слизистые стали очень пересыхать, а пальцы рук и ног онемевали. В то же время, ведущей было тяжело ходить и даже подниматься с кровати — болезнь и агрессивное лечение, к сожалению, отнимало все силы.

Карьера и личная жизнь телеведущей

Будущая телеведущая родилась 10 июня 1986 в Луцке. Высшее образование получала во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где училась на факультете международной журналистики.

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Первый профессиональный опыт Светлана получила на местном телевидении. Затем ее пригласили работать на Новый канал. Там она стала знакомой широкой аудитории: вела прогноз погоды и утреннее шоу «Подъем».

Светлана Рыжук / © Новий канал

Светлана Рыжук / © Новий канал

В личной жизни Рыжук была женой украинского музыканта Виктора Вербы. У супругов родилась дочь — в 2021 году Светлана впервые стала мамой.

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