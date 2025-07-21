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Умерла 42-летняя звезда театра Франка Анастасия Добрынина: Нищук прокомментировал
Актриса Анастасия Добрынина работала в театре более 20 лет.
21 июля стало известно, что преждевременно ушла из жизни известная театральная артистка Анастасия Добрынина.
Печальная новость всколыхнула театральное сообщество Украины.
"Анастасия была неотделимой частью театра еще с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль", - говорится на странице театра в Facebook.
Анастасия Добрынина родилась в Киеве в актерской семье. Ее дедушка Анатолий Пономаренко был актером, отец — Вячеслав Добрынин — также работал в театре, а мать, Наталья Пономаренко, руководит литературной частью театра.
В 2004 году Добрынина окончила Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого (курс Олега Шаварского) и сразу присоединилась к коллективу театра Франко.
Известна своими яркими ролями в спектакле "Кайдашева семья" и "Свадьба Фигаро". Также Анастасия играла в пьесах "Бесподобная", "Комедия на руинах" и "Житейское море".
Трагическую новость уже прокомментировал худрук театра им. Франко Евгений Нищук: "Шокирующая новость для франковской семьи. Соболезнования Наталье Анатольевне, родным, близким, друзьям. Настя навсегда в наших сердцах, воспоминаниях, фотографиях".
Напомним, в начале июля также ушла из жизни известная актриса Татьяна Шелига.