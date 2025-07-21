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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
383
Время на прочтение
1 мин

Умерла 42-летняя звезда театра Франка Анастасия Добрынина: Нищук прокомментировал

Актриса Анастасия Добрынина работала в театре более 20 лет.

Автор публикации
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Анастасия Добрынина

Анастасия Добрынина

21 июля стало известно, что преждевременно ушла из жизни известная театральная артистка Анастасия Добрынина.

Печальная новость всколыхнула театральное сообщество Украины.

"Анастасия была неотделимой частью театра еще с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль", - говорится на странице театра в Facebook.

Анастасия Добрынина умерла в возрасте 42 лет

Анастасия Добрынина умерла в возрасте 42 лет

Анастасия Добрынина родилась в Киеве в актерской семье. Ее дедушка Анатолий Пономаренко был актером, отец — Вячеслав Добрынин — также работал в театре, а мать, Наталья Пономаренко, руководит литературной частью театра.

В 2004 году Добрынина окончила Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого (курс Олега Шаварского) и сразу присоединилась к коллективу театра Франко.

Известна своими яркими ролями в спектакле "Кайдашева семья" и "Свадьба Фигаро". Также Анастасия играла в пьесах "Бесподобная", "Комедия на руинах" и "Житейское море".

Анастасия Добрынина известна яркими ролями на сцене театра им. Франко

Анастасия Добрынина известна яркими ролями на сцене театра им. Франко

Анастасия Добрынина играла в театре более 20 лет

Анастасия Добрынина играла в театре более 20 лет

Трагическую новость уже прокомментировал худрук театра им. Франко Евгений Нищук: "Шокирующая новость для франковской семьи. Соболезнования Наталье Анатольевне, родным, близким, друзьям. Настя навсегда в наших сердцах, воспоминаниях, фотографиях".

Напомним, в начале июля также ушла из жизни известная актриса Татьяна Шелига.

Дата публикации
Количество просмотров
383
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