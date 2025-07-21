Умерла 42-летняя звезда театра Франка Анастасия Добрынина: Нищук прокомментировал

Анастасия Добрынина

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21 июля стало известно, что преждевременно ушла из жизни известная театральная артистка Анастасия Добрынина.

Печальная новость всколыхнула театральное сообщество Украины.

"Анастасия была неотделимой частью театра еще с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль", - говорится на странице театра в Facebook.

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Анастасия Добрынина умерла в возрасте 42 лет

Анастасия Добрынина родилась в Киеве в актерской семье. Ее дедушка Анатолий Пономаренко был актером, отец — Вячеслав Добрынин — также работал в театре, а мать, Наталья Пономаренко, руководит литературной частью театра.

В 2004 году Добрынина окончила Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого (курс Олега Шаварского) и сразу присоединилась к коллективу театра Франко.

Известна своими яркими ролями в спектакле "Кайдашева семья" и "Свадьба Фигаро". Также Анастасия играла в пьесах "Бесподобная", "Комедия на руинах" и "Житейское море".

Анастасия Добрынина известна яркими ролями на сцене театра им. Франко

Анастасия Добрынина играла в театре более 20 лет

Трагическую новость уже прокомментировал худрук театра им. Франко Евгений Нищук: "Шокирующая новость для франковской семьи. Соболезнования Наталье Анатольевне, родным, близким, друзьям. Настя навсегда в наших сердцах, воспоминаниях, фотографиях".

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Напомним, в начале июля также ушла из жизни известная актриса Татьяна Шелига.